ММК наращивает потенциал

Группа Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») вошла в десятку крупнейших компаний Большого Урала и Западной Сибири, заняв девятое место в рейтинге журнала «Эксперт-Урал». По итогам 2025 года ее выручка составила 609,9 млрд руб. Вместе с этим предприятия группы расширяют сбытовую сеть, осваивают новые виды металлопродукции и вкладываются в экологическую модернизацию, что позволяет ММК развивать бизнес не только за счет объемов производства, но и с помощью работы с потребителями и повышения характеристик продукции.

В рейтинге 400 крупнейших компаний Урала и Западной Сибири ММК стал единственным представителем металлургической отрасли в первой десятке. Позиция группы определялась объемом реализации продукции, работ и услуг за 2025 год. При расчете использовалась консолидированная отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Рейтинг охватывает предприятия Свердловской, Челябинской, Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, включая автономные округа, Пермского края, Башкортостана и Удмуртии.

Одним из основных направлений развития группы остается сбыт металлопродукции. Торговый дом ММК по итогам прошлого года реализовал 1,623 млн т продукции, что является рекордным показателем для компании. Через маркетплейс было продано 242 тыс. т., цифровой канал уже занимает заметное место в структуре реализации, хотя основная часть продаж все еще приходится на другие каналы, отмечает пресс-служба предприятия.

Торговая инфраструктура компании включает 38 филиалов, 56 складских площадок и 15 центров розничной торговли, такая сеть облегчает работу с потребителями в разных регионах страны и развивает сервисное направление. Помимо поставок металлопроката, торговый дом расширяет и возможности по его обработке на собственных площадках. В числе приоритетов в развитии остаются цифровизация продаж и развитие складского сервиса.

Результаты работы торгового дома получили признание на отраслевых конкурсах Российского союза поставщиков металлопродукции. К примеру, компания заняла первое место в номинации «Лучшая федеральная сбытовая сеть металлургических компаний». Сервисный металлоцентр в Щелкове получил награду за высокие темпы роста, а подразделение в Набережных Челнах было признано лучшей металлобазой Поволжья.

Развитие сбытовой сети сопровождается обновлением продуктовой линейки. На международной промышленной выставке «Металл-Экспо-2026» ММК и предприятия группы представляют новые виды продукции для строительной отрасли и промышленности. В частности, комбинат развивает направление атмосферостойкой стали: за счет формирования защитной оксидной пленки такой прокат обладает повышенной устойчивостью к коррозии и может применяться без дополнительной окраски и антикоррозионной обработки. Использование этого материала возможно в таких сферах, как мостостроение, судостроение, промышленное и гражданское строительство.

Еще одна новинка компании — арматурный прокат класса А600С с различными сочетаниями прочности, пластичности и устойчивости к коррозионному растрескиванию. В этой линейке также представлена хладостойкая свариваемая арматура А600СНК-Хл, рассчитанная на эксплуатацию при температурах до минус 70 градусов. По заявленным характеристикам, она выдерживает не менее 2 млн циклов испытаний на усталостную прочность.

Кроме новых разработок, ММК продолжает продвигать линейки высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG и прокат MAGProtect с покрытием на основе сплава цинка, алюминия и магния. По данным предприятия, его коррозионная стойкость в пять раз выше, чем у традиционного цинкового покрытия.

Собственные продуктовые направления развивают и другие предприятия группы. ММК-МЕТИЗ готовит новые виды сварочной и канатной проволоки, термообработанного калиброванного проката и высокопрочного крепежа. В частности, компания расширяет линейку сварочной проволоки MAGWIRE. В ней разработана и запатентована марка для сварки магистральных газопроводов, работающих под повышенным давлением. ММК-Лысьевский металлургический завод представляет оцинкованный прокат с декоративным рисунком, нанесенным методом цифровой печати, технология позволяет воспроизводить на поверхности металла различные изображения.

Отдельное направление работы группы — экологическая модернизация производственных площадок. В цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор», входящего в Группу ММК, начались пусконаладочные работы системы автоматического контроля выбросов. Оборудование устанавливают на вращающихся печах № 1 и № 2, а также туннельных печах № 1 и № 3. Система должна охватить не менее 70% общей массы выбросов от организованных стационарных источников предприятия.

До установки оборудования специалисты обследовали дымовые трубы и газоходы, подготовили проектную документацию, затем поставили и смонтировали измерительные приборы. После завершения пусконаладки система будет круглосуточно отслеживать показатели выбросов и передавать данные для анализа. Это позволит оперативнее выявлять отклонения и использовать результаты мониторинга при подготовке природоохранных мероприятий.

Экологическая повестка отражена и в нефинансовой отчетности ММК. Рейтинговое агентство AK&M подтвердило комбинату высший рейтинг RESG 1. По итогам оценки отчета за 2025 год предприятие набрало 102,2 балла при максимальном результате 106,4 балла. Высший уровень присваивается компаниям, получившим от 85 баллов, особенно агентство отметило полноту информации и структуру ее представления.

В отчете представлены результаты реализации стратегии развития группы до 2025 года, включая мероприятия по обеспечению безопасности труда, развитию персонала и снижению воздействия на окружающую среду. Новая стратегия до 2035 года предусматривает продолжение этой работы. Предприятие транслирует формирование культуры безопасности, бережное отношение к окружающей среде и развитие условий для привлечения и удержания сотрудников.

Отдельное место в корпоративной политике занимает Магнитогорск, где ММК был и остается крупнейшим работодателем. Компания продолжает благотворительные программы, поддерживает объекты социальной сферы и городскую инфраструктуру, ее деятельность выходит за пределы производственных площадок и затрагивает социально-экономическое развитие города и участие в жизни его жителей.

Результаты ММК в рейтинге крупнейших компаний, продажи и отраслевые награды отражают текущие масштабы бизнеса и его позиции на региональном рынке. При этом дальнейшее развитие компании обращено не только на сохранение объемов реализации, но и связано с расширением ассортимента, развитием покупательского сервиса и повышением экологических требований к производству, что даст оценить, насколько эффективно компания сможет расти и модернизироваться в условиях меняющегося спроса на металлопродукцию.