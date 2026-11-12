Минэкономразвития подготовит правила работы ИИ-агентов на цифровых платформах

УрБК, Москва, 12.11.2026. Минэкономразвития РФ намерено разработать правила работы ИИ-агентов на цифровых платформах, которые смогут самостоятельно искать товары, сравнивать предложения и совершать покупки. Об этом сообщил врио директора департамента цифрового развития и экономики данных министерства Глеб Турканов.

По его словам, распространение таких технологий потребует определить ответственность за решения нейросетей, механизмы защиты покупателей и условия конкуренции между продавцами и платформами. В частности, ИИ-агент может выбрать товар по завышенной цене или предложить пользователю не самые выгодные варианты, отмечает пресс-служба министерства.

«ИИ-агенты будут использоваться не только покупателями, но и самими платформами, продавцами и поставщиками услуг. В перспективе они начнут взаимодействовать друг с другом, что может усилить существующие риски. Поэтому важно понимать, кому принадлежат большие языковые модели, как они настроены и кто несет ответственность за их решения», — отметил Г. Турканов.

Он выступил на сессии «Платформы в эпоху ИИ-агентов: новые формы посредничества и конкуренция за пользователя» в рамках Дня платформенной экономики.

Глеб Турканов пояснил, что ИИ-агенты могут стать следующим этапом развития платформенной экономики. Если сейчас покупатель самостоятельно выбирает товар и подтверждает заказ, то в будущем часть этих действий сможет выполнять цифровой помощник. Это позволит ускорить покупки и сократить издержки, но одновременно создаст дополнительные риски, в том числе финансовые.

Подходы к регулированию планируется формировать с учетом практического опыта участников рынка. Для этого Минэкономразвития намерено собирать предложения и проблемные вопросы от бизнеса, отраслевых ассоциаций и пользователей. На их основе министерство рассчитывает определить основные риски и выработать правила, которые обеспечат развитие агентной экономики, защиту потребителей и равные условия конкуренции.