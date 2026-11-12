УрБК, Москва, 12.11.2026. Потребительские цены на бензин в РФ с 3 по 9 ноября снизились на 0,78% после падения на 2,04% неделей ранее, следует из данных Росстата.

С начала года бензин подорожал на 15,24% при общей инфляции 6,33%. Средняя цена литра на 9 ноября составила 74,11 руб. (АИ-92 — 70,01 руб., АИ-95 — 76,29 руб., АИ-98 — 103,97 руб.).

Дизельное топливо (ДТ) за неделю подорожало на 0,33% — до 86,63 руб. за л. С начала года рост на дизель составил 13,52%, отчиталось ведомство.