Внутренний туризм не оправдал ожиданий

Внутренний туристический рынок России столкнулся с замедлением роста, несмотря на расширение инфраструктуры и появление новых объектов размещения. По итогам девяти месяцев 2026 года россияне совершили около 71 млн туристических поездок. Этот результат оказался ниже ожиданий правительства: наиболее заметно планы скорректировали летние месяцы. Среди причин власти называют ограничения авиасообщения, усиление конкуренции с зарубежными курортами и проблемы с топливом. Однако данные Банка России и оценки участников гостиничного рынка говорят и о других, более глубоких изменениях — в частности, сейчас туристы стали внимательнее относиться к расходам, выбирать более бюджетное размещение и сокращать продолжительность отдыха.

О замедлении динамики 6 ноября сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на выездном заседании правительственной комиссии по развитию туризма в Мурманской области. По его словам, в начале года внутренний туризм демонстрировал хороший прирост, однако летний сезон не позволил выйти на ожидаемые показатели.

«Причины понятны: это и ограничения в авиасообщении, и усиление конкуренции с зарубежными курортами на фоне крепкого рубля, да еще ситуация с топливом, что отразилось на автотуризме», — отметил Д. Чернышенко.

Основной вклад в увеличение числа поездок внесли территории с развитой туристической и транспортной инфраструктурой. В Московской области за девять месяцев количество поездок выросло на 935 тыс. (22,2%), в Москве — на 674 тыс. (7,3%), в Татарстане — на 380 тыс. (17,5%). Можно говорить о том, что прирост в значительной степени обеспечили уже сформировавшиеся центры притяжения туристов, которые в большом количестве обеспечены гостиницами, транспортными возможностями и разнообразными вариантами досуга.

При этом дело не только в доступности направлений. Еще в апреле Банк России отмечал признаки изменения потребительского поведения. Согласно докладу регулятора «Региональная экономика», с осени 2025 года прирост турпотока в Центральную Россию начал замедляться, а в январе — феврале 2026 года оказался ниже, чем годом ранее. Эксперты гостиничного бизнеса тогда сообщали о снижении спроса и загрузки объектов размещения, а также о переходе части бронирований в более доступные ценовые категории.

При текущем экономическом положении, туристы стали тщательнее рассчитывать бюджет поездки. Большим спросом стали пользоваться недорогие гостиницы, при этом россияне сокращают продолжительность отдыха и отказываются от дополнительных услуг. Все больше распространяются самостоятельные маршруты, в том числе автомобильные, позволяющие контролировать расходы, но такой способ путешествий очень зависит от стоимости топлива и состояния транспортной инфраструктуры.

На стороне бизнеса ситуация складывается не проще. По результатам опросов предприятий, проведенных Банком России, в апреле основным ограничением для гостиниц и предприятий общественного питания оставался рост издержек. Около четверти респондентов также указывали на нехватку персонала и изменения налогового законодательства, в результате гостиничный бизнес одновременно сталкивается с необходимостью сдерживать цены для привлечения клиентов и увеличением собственных расходов.

Несмотря на эти сигналы, весной эксперты рассчитывали на дальнейшее увеличение внутреннего турпотока. Основаниями для такого прогноза называли расширение номерного фонда, развитие транспортной инфраструктуры, запуск новых маршрутов и популярность альтернативных форматов отдыха. Однако к осени стало очевидно, что увеличение предложения не гарантирует сопоставимого роста спроса — новые гостиницы и туристические объекты могут расширить возможности для путешествий, но не решают вопрос платежеспособности потенциальных гостей.

О переменах в поведении потребителей говорят и данные, представленные на ноябрьском заседании правительственной комиссии. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, темпы раннего бронирования зимних поездок отстают от прошлогодних. Если раньше туристы приобретали билеты и бронировали гостиницы за несколько месяцев, то теперь люди нередко принимают решение за две недели или даже за несколько дней до отправления.

Снижение глубины бронирования создает дополнительные сложности для гостиниц и региональных туристических ведомств, так как становится труднее заранее оценивать загрузку объектов, планировать персонал и формировать маркетинговые предложения. При этом Минэкономразвития рассчитывает, что за предстоящий зимний сезон и новогодние праздники россияне совершат около 32 млн поездок по стране — примерно столько же, сколько за аналогичный период прошлого сезона.

Ведомство также отмечает, что гостиницы стараются удерживать стоимость размещения. По оценке М. Решетникова, средний рост цен на зимний сезон составил около 4% к прошлому году, что ниже уровня инфляции. Власти рассчитывают, что такая политика позволит поддержать спрос на внутренние направления. Среди наиболее востребованных городов министр назвал Москву, Санкт-Петербург, Казань и Нижний Новгород.

На фоне замедления внутреннего рынка въездной туризм демонстрирует более благоприятную динамику. За январь-сентябрь 2026 года Россию посетили более 4 млн иностранных туристов, что на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам года правительство рассчитывает получить свыше 6 млн въездных поездок. Среди факторов роста Дмитрий Чернышенко назвал электронные визы, безвизовый режим с Китаем, расширение авиасообщения и продвижение российских направлений за рубежом.

В текущий период туристическая отрасль развивается неравномерно: интерес иностранных гостей растет, тогда как внутренний рынок не показывает ожидаемого ускорения. При этом правительство продолжает расширять инфраструктуру и готовить новые предложения для путешественников. В частности, летом в стране работали более 31 тыс. классифицированных средств размещения с общим фондом свыше 1 млн мест, а также около 10 тыс. гостевых домов.

Для дальнейшего развития отрасли одного увеличения количества объектов размещения, маршрутов и туристических программ может оказаться недостаточно. Данные регулятора и заявления представителей правительства показывают, что спрос все сильнее зависит от стоимости отдыха, транспортной доступности и готовности потребителей заранее планировать расходы, а в случае сохранения этих ограничений расширение предложения не обязательно приведет к сопоставимому увеличению числа поездок.

В итоге прогнозы роста внутреннего туризма, которые звучали в начале года, оказались оптимистичнее фактической ситуации на рынке. К осени инфраструктурных поводов для путешествий стало больше, но экономические возможности туристов и готовность тратить деньги на отдых понизились. Теперь перед отраслью стоит задача не только создавать новые туристические продукты, но и адаптировать их к более осторожному потребителю.