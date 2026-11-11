В Екатеринбурге запустили аренду зимних электровелосипедов

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Екатеринбурге появились прокатные электровелосипеды для поездок в зимний период. На На новые модели средств индивидуальной мобильности (СИМ) обратили внимание читатели ИАА «УралБизнесКонсалтинг».

Электровелосипеды имеют защитные муфты для рук. Примечательно, что СИМ выкрашены в белый цвет. Читатели УрБК отмечают, что зимой такие электровелосипеды будут малозаметны на улицах.

Электровелосипеды предоставляются в аренду сервисом «Байк бери», услугами которого часто пользуются курьеры служб доставки. Примечательно, что зимние СИМ появились на фоне дискуссии об ответственности агрегаторов «Яндекс Лавка», «Купер», «Самокат» за ДТП, которые происходят по вине курьеров. При этом число происшествий с электровелосипедами как в уральской столице, так и по всей стране растет.

Минтранс РФ уже подготовил проект поправок в Правила дорожного движения. По ним планируется запретить передвижение курьеров по тротуарам, а также приравнять мощные электровелосипеды и самокаты к мопедам. Однако новый проект не снимает вопросов об ответственности агрегаторов за ДТП с участием курьеров и автомобилей. Пока что сервисы доставки готовы отвечать только за обучение и информирование наемных сотрудников. По крайней мере, это следовало из заявления Ассоциация микромобильности.