Бизнес просит Минтранс смягчить новые ПДД для курьеров-доставщиков

УрБК, Москва, 05.11.2026. Ассоциация микромобильности, объединяющая крупнейших операторов кикшеринга («Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh), направила в Минтранс письмо с просьбой скорректировать законопроект о поправках к правилам дорожного движения (ПДД). Об этом «Ведомостям» сообщила председатель ассоциации Ксения Эрдман.

Поводом для обращения стали планы министерства запретить передвижение курьеров по тротуарам, а также приравнять мощные электровелосипеды и самокаты к мопедам. По мнению представителей рынка, реализация этих инициатив в текущем виде усложнит и удорожит процесс доставки.

В частности, в Ассоциации указывают на необходимость выработки отдельных условий для курьеров-доставщиков. Бизнес предлагает снять с них обязанность получать водительские права категории «М», которая возникнет в случае приравнивания мощного двухколесного транспорта к мопедам. Взамен операторы кикшеринга готовы самостоятельно взять на себя обучение и информирование курьеров о правилах дорожного движения.

Как отметила К. Эрдман, если поправки Минтранса примут без изменений, часть доставщиков может покинуть рынок. Это, в свою очередь, приведет к увеличению времени прибытия заказов и росту их стоимости для конечных потребителей.