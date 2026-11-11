Екатеринбуржцы станут чаще покупать просторные квартиры?

В последние годы на рынке новостроек Екатеринбурга повышенным спросом пользуются студии и малогабаритные однокомнатные квартиры. После корректировки условий семейной ипотеки многие аналитики стали прогнозировать смещение спроса в пользу более просторного жилья. Насколько оправданны такие ожидания — в материале ИАА УрБК.

Ранее ставка по программе для всех заемщиков составляла 6%. С 1 октября текущего года она зависит от числа детей: чем их больше, тем ниже ставка. Для покупателей с одним ребенком в нестоличных регионах она выросла до 10%, с двумя — до 8%, с тремя — осталась на уровне 6%, с четырьмя — снизилась до 4%, с пятью и более — до 2%.

Изменились и другие параметры программы. Максимальный срок кредита по льготной ставке сократили с 30 до 15 лет. Для семей с двумя детьми лимит кредита повысили с 6 до 8 млн руб., с тремя и более — до 10 млн руб.

Перечисленные изменения создают предпосылки для роста спроса на большие квартиры. Понятно, что семей с четырьмя или пятью детьми в стране не так много. Куда важнее повышение лимита по размеру кредита. Ранее максимальная сумма для всех заемщиков составляла 6 млн руб., из-за чего программой часто пользовались для покупки малогабаритного жилья: на более просторные квартиры просто не хватало денег.

Немаловажен и еще один нюанс: при первоначальном взносе в размере 50% ставка по программе независимо от числа детей сохраняется на уровне 6%. Это означает, что семья может продать небольшую квартиру и купить взамен более просторную по льготной ипотеке.

Однако оценить масштабы роста спроса на двух-, трех- и четырехкомнатное жилье в Екатеринбурге сложно: у многих семей нет базового актива для обмена, а часть домохозяйств по разным причинам не подходит под условия программы.

К тому же компактные лоты традиционно пользуются устойчивым спросом — они дешевле и ликвиднее. Инвесторы часто покупают студии и однокомнатные квартиры: такие лоты легче сдать, а затем перепродать.

Наконец, даже у семей, которые располагают активом и подходят под программу, обмен может быть отложен. Из-за высокой ключевой ставки сейчас не самый удачный период для крупных покупок: многим людям выгоднее копить, а не тратить сбережения. Ситуация изменится только после заметного снижения ставок по вкладам и рыночной ипотеке.

Пока же структура предложения отражает прежний спрос: по данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), в Свердловской области сейчас строятся 123,3 тыс. квартир. Из них 54% (66,3 тыс.) — студии и однокомнатные квартиры, 34% (41,5 тыс.) — двухкомнатные, 12% (14,5 тыс.) — трехкомнатные и менее 1% (1 тыс.) — четырехкомнатные.

Еще показательнее распределение предложения по площадям: 5% занимают квартиры до 25 кв. м, 19% — от 25 до 35 кв. м, 30% — от 35 до 45 кв. м. Таким образом, больше половины строящегося жилья — объекты площадью до 45 кв. м. На квартиры от 45 до 55 кв. м приходится 13% предложения, от 55 до 70 кв. м — 20%, от 70 до 85 кв. м — 8%, остальные 5% — от 85 кв. м.

Добавим, что на рынке новостроек Екатеринбурга насчитывается свыше 70 тыс. непроданных квартир. Из-за избытка предложения многие девелоперы столкнулись с проблемами при реализации своих объектов.