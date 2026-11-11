Свердловский информационно-аналитический центр возглавил Данил Бабин

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Свердловской области на должность директора АНО «Информационно-аналитический центр» назначен Данил Бабин. К исполнению должностных обязанностей он приступил 11 ноября 2026 года.

В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что Д. Бабин работает в медиа с 2018 года, где прошел профессиональный путь от менеджера по продажам до коммерческого директора в редакциях ведущих региональных СМИ. Прежний директор ИАЦ Юлия Вершецкая отправлена в отставку 7 октября.

АНО «Информационно-аналитический центр» обеспечивает функционирование элементов электронного правительства, занимается разработкой и сопровождением региональных информационных систем, а также предоставляет комплексную аналитическую поддержку для оценки эффективности госполитики.