ИИ и кибербезопасность: бизнес ищет баланс

В креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге 15 октября прошла конференция «Код ИБ», посвященная информационной безопасности и применению искусственного интеллекта в бизнесе. Участники обсудили новые киберугрозы, защиту данных, требования регуляторов и практику внедрения ИИ. Одной из тем обсуждения стала компьютерная безопасность в медицинских учреждениях, которым необходимо обеспечивать защиту данных пациентов и бесперебойную работу разнородных информационных систем.

«Домна» — проект Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), который развивает инфраструктуру для креативных индустрий региона. Площадка объединяет представителей бизнеса, ИТ-компаний и профессиональных сообществ и принимает деловые и просветительские мероприятия.

Программа «Кода ИБ» включала отраслевую дискуссию об искусственном интеллекте, выступления экспертов, встречи с представителями государственных органов, практические занятия и деловые игры. Участники разбирали, как использовать ИИ для развития бизнеса и одновременно снижать риски, связанные с обработкой данных и информационной безопасностью.

В открывающей дискуссии приняли участие директор по развитию технологий ИИ Сбербанка Сергей Марков, директор по информационной безопасности «Точка Банка» Вячеслав Касимов, председатель правления ассоциации «Регионы XXI ВЕК» Ольга Чернокоз, основатель Zevakov Labs Евгений Зеваков, руководитель отдела продаж «АудиоВидеоСистемы» Анастасия Гиллих и руководитель группы цифровой трансформации ГК «Метран» Никита Дунов. Участие в мероприятии приняли также руководитель отдела продаж «АПБ2Б» Евгений Фирсов, руководитель группы прямых продаж SkyDNS Константин Стешенко, менеджер отдела продаж ООО «Лаборатория информационной безопасности» Дарья Миронова, специалист по работе с ключевыми клиентами «СерчИнформ КИБ» Егор Бацан и директор «Экспо-Линк» Ольга Поздняк.

Отдельные выступления посвятили защите персональных данных, устойчивости ИТ-инфраструктуры и повышению культуры кибербезопасности. Виктор Емельянов из RTCloud рассказал о построении катастрофоустойчивой ИТ-инфраструктуры, Кирилл Солодовников из Information Security Lab — об особенностях защиты персональных данных в 2026 году, а Константин Шевченко из Secure-T — о повышении культуры информационной безопасности. В другой секции участники отрабатывали действия при компьютерных инцидентах в рамках деловых игр «Кризисный штаб» и «Чужой среди своих».

Одним из ключевых блоков стала серия встреч с представителями государственных органов. В рамках диалога с Роскомнадзором обсуждались изменения законодательства в 2025–2026 годах, требования к обработке персональных данных, аттестация объектов информатизации и типичные нарушения, выявляемые регулятором.

На встрече с представителем Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Юрием Зубаировым рассмотрели порядок взаимодействия организаций с центром, информирование о компьютерных атаках и инцидентах, а также вопросы применения законодательства.

В диалоге с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) участвовал начальник отдела управления ведомства по Уральскому федеральному округу Дмитрий Щекотов. Обсуждение затронуло практическое применение требований регулятора и сложности, с которыми сталкиваются организации при построении систем защиты информации.

Лейтмотивом обсуждения стала компьютерная безопасность в медицинских учреждениях. Представитель регионального министерства здравоохранения обратила внимание на проблему интеграции информационных систем, созданных в разное время разными производителями. Если в учреждении работают несколько десятков таких систем, объединить их в единый контур безопасности и оценить защищенность по общей шкале сложно. В частности, требования к паролям и двухфакторной идентификации пользователей могут различаться.

В ответ на вопрос представительницы Минздрава Д. Щекотов предложил обратиться за разъяснениями: «Обращайтесь, разберемся».

Проблема защиты медицинских информационных систем связана не только с выполнением требований регуляторов, но и с необходимостью обеспечить безопасность данных пациентов и непрерывность работы учреждений.

Как рассказал специалист по работе с ключевыми клиентами «СерчИнформ КИБ» Егор Бацан, медицинским организациям необходимы средства защиты информации как для соблюдения требований регуляторов, так и для обеспечения собственной безопасности. При этом внедрение таких решений осложняют длительные согласования, нехватка финансирования и отсутствие единых рекомендаций.

В качестве одного из вариантов Е. Бацан предложил централизованное решение для медицинских организаций. По его мнению, внедрение можно начать с пилотного проекта в части учреждений, чтобы собрать обратную связь, либо организовать централизованную закупку с последующим распределением системы. Еще один вариант — создать в Минздраве подразделение, которое будет отслеживать состояние информационной безопасности в подведомственных учреждениях и организовывать обучение сотрудников. По словам специалиста, интерес к теме есть, однако реализация инициатив во многом зависит от бюджетирования.

Помимо докладов, на площадке работала партнерская зона, где компании представили решения и услуги в области информационной безопасности. Среди участников были RTCloud, Information Security Lab и Secure-T. Темы их выступлений охватывали устойчивость ИТ-инфраструктуры, защиту персональных данных и повышение осведомленности сотрудников о киберугрозах.

Практические подходы к обнаружению угроз и защите сетевой инфраструктуры также представили SkyDNS, SearchInform и АБП 2Б. Такие площадки позволяют заказчикам познакомиться с профильными разработчиками и интеграторами и обсудить задачи защиты корпоративных систем.

Еще одним направлением программы стало применение искусственного интеллекта в информационной безопасности и бизнес-процессах. Александр Скаковский из Wikibot представил наблюдения о развитии ИИ в России, В. Касимов рассказал об использовании искусственного интеллекта для управления рисками, а Е. Зеваков — об автоматизации обезличивания данных для работы с внешними большими языковыми моделями.

Практическую часть дополнила демонстрация ИИ-пентеста — анализа периметра компании и поиска уязвимостей, которую провел управляющий партнер TRIADIX Дмитрий Пензов. Завершила деловую программу игра «ИИ под прицелом», в которой участники моделировали защиту компании, внедрившей ИИ-ассистента с доступом к корпоративным данным.

Комментируя итоги встречи, директор «Код ИБ» Ольга Поздняк отметила, что проект объединяет не только конференции, но и обучающие курсы, бесплатные эфиры и медиаматериалы о кибербезопасности и искусственном интеллекте. По ее словам, задача таких мероприятий — показать бизнесу, как использовать возможности ИИ для ускорения процессов и при этом не допустить угроз для данных и стабильной работы компаний. «Наша цель — погрузить людей в темы информационной безопасности и искусственного интеллекта, показать, как с помощью ИИ можно ускорять бизнес-процессы, не нанося вреда компании и не нарушая ее работу», — сказала она.