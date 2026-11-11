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В Свердловской области появилась возможность через «Госуслуги» сообщать о проблемах с отоплением

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. У жителей Свердловской области появилась возможность через «Госуслуги» сообщить о проблемах с отоплением. В приложении появился готовый шаблон заявления в управляющую компанию (УК).

В департаменте информполитики региона сообщили, что для оформления обращения необходимо открыть раздел «Заявки», выбрать «Новая заявка» — «Квартира» — «Отопление» — «Холодно/жарко в квартире», нажать кнопку «Создать заявку» и отправить заполненное обращение. Акт, подтверждающий нарушение нормативов, дает основание для перерасчета платы за отопление.

«При выборе проблемы «Холодно/жарко» в квартире приложение предложит сначала обратиться в аварийно-диспетчерскую службу, а затем при необходимости направить письменное заявление. Шаблон уже содержит ссылки на нормативные документы и просьбу направить специалиста для замера температуры», — сообщили в департаменте.

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