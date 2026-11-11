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В Полевском на «Железянском руднике» обнаружили крупную задолженность по зарплате

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2026. В Свердловской области в ООО «Железянский рудник» (Полевской) выявлена крупная задолженность по зарплате перед 21 сотрудником. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно материалам проверки, с апреля по сентябрь 2026 года компания накопила долги. Сумма задолженности превысила 5,3 млн руб. Инспекторы также выявили нарушения в сфере охраны труда.

Прокуратура возбудила административные дела в отношении директора и организации. Руководителя привлекли к ответственности за нарушение трудового законодательства и требований охраны труда. Компанию привлекли к ответственности за невыплату зарплаты и уклонение от оформления договоров.

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