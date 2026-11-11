Минцифры намерено развивать проводное радиовещание

УрБК, Москва, 11.11.2026. В России сохранят проводное радиовещание и продолжат его развивать. Это следует из проекта актуализированной Стратегии развития отрасли связи, подготовленного Минцифры.

Предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию сетей ПВ в многоквартирных домах внесло АО «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), сообщили «Известиям» в Минцифры. В таких домах проживает около 70% населения России, отметили в ведомстве.

Развитие и сохранение проводного вещания обеспечивает дополнительный охват услугами связи и оповещением жителей МКД, добавили там. Преимущества ПВ — адресность доставки сигнала, энергонезависимость, высокая степень защищенности от кибератак, готовая технологическая основа систем оповещения в МКД, перечислили в ведомстве.

В отличие от сотовой связи и интернета, которые могут отключиться при блэкауте или перегрузке сети, радиоточка продолжает работать, поскольку получает питание по тому же проводу, по которому передается сигнал, объяснил он. Если мобильная сеть перегружена, именно такое радио и уличные системы звукового оповещения остаются каналами, с помощью которых можно предупредить людей об опасности и помочь им покинуть опасную зону, комментируют эксперты.