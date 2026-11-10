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Денис Паслер назначил Виталия Першина врио главы Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Губернатор Свердловской области Денис Паслер назначил Виталия Першина временно исполняющим полномочия главы муниципального округа Первоуральск. К исполнению обязанностей он приступит 11 ноября 2026 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Д. Першин родился 24 апреля 1968 года в Барнауле, окончил Уральский государственный университет путей сообщения, проходил срочную службу в железнодорожных войсках. Он является автором научных работ о государственно-частном партнерстве.

С 2012 года Денис Першин работал первым заместителем главы Заречного. В 2014 году стал заместителем руководителя Уральского территориального управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, в 2015 году возглавил его.

С июня 2021 года Д. Першин руководит администрацией Железнодорожного района Екатеринбурга. Также он окончил программу профессиональной переподготовки «Эффективное управление муниципалитетом», известную как «школа мэров».

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Фото с официального портала администрации Екатеринбурга
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