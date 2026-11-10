Выдачи разрешений на многоквартирное строительство сократились

УрБК, Москва, 10.11.2026. В строительстве многоквартирного жилья зафиксировано сокращение выдачи новых разрешений на строительство на 3,6%. Об этом заявил на совместном заседании комитетов Госдумы глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

«В этих условиях необходимо принять дополнительные меры для сохранения устойчивой работы отрасли. Совместно с заинтересованными ведомствами готовится соответствующий план, который включает более 40 мероприятий», — сказал он.

По данным Росстата, ввод жилья в России в январе-сентябре 2026 года сократился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13% — до 66,3 млн кв. м.

Правительство РФ ранее разрешило до 2030 года строительство многоквартирных домов в зонах подтопления при определенных условиях. Согласно документу, выдача разрешений застройщикам на строительство и ввод объектов в границах зон затопления и подтопления допускается, только если проектная документация содержит решения по инженерной защите территорий и объектов от негативного воздействия вод и имеет положительное заключение экспертизы (кроме случаев, когда она не требуется).

Подписал постановление от 28 октября 2026 года, вносящее изменения в постановление № 353 «Об особенностях разрешительной деятельности в РФ», председатель правительства РФ Михаил Мишустин.