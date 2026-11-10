ЦБ второй год подряд фиксирует чистый отток средств россиян из зарубежных банков

УрБК, Москва, 10.11.2026. Чистый отток средств российских домохозяйств из зарубежных банков за январь–сентябрь 2026 года составил 17,5 млрд руб. По итогам всего 2025 года показатель достиг 345,5 млрд руб. Это следует из оценочных данных Банка России по операциям сектора «домашние хозяйства», пишут «Ведомости».

С начала ведения статистики в 2018 году ЦБ фиксировал ежегодный чистый перевод средств из российских банков на зарубежные счета. Наибольший отток пришелся на 2022 год, когда россияне перевели за рубеж более 2 трлн руб. В 2023 году показатель сократился на 57%, до 869,5 млрд руб., в 2024 году — еще на 44,8%, до 479,9 млрд руб.

При этом остаток средств россиян на валютных депозитах в зарубежных банках за девять месяцев 2026 года вырос на 7,6%, до 6,25 трлн руб.

Чистый отток по операциям может отражать не только переводы на зарубежные счета, но и расходы граждан за границей или вложения в другие активы, пояснил аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко.

Говорить об устойчивом возвращении средств в Россию пока преждевременно, считает Илья Иванинский из Центрального университета. По его оценке, после пика 2022 года россияне стали медленнее наращивать зарубежные активы, а итоговое сальдо операций за 2026 год еще может измениться.