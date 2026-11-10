Более 1 тысячи участников из 24 стран приехали в Екатеринбург на чемпионат «Хайтек»

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Международный чемпионат высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» и фестиваль «Хайтек. Юниоры» стартовали в Екатеринбурге. В них участвуют более 1 тыс. конкурсантов и экспертов из 24 стран, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

В финале чемпионата «Хайтек: навыки будущего» соревнуются 551 участник и 510 экспертов из 72 организаций. Программа включает 51 компетенцию: 26 основных, две пилотные и 23 дополнительные. Еще 10 компетенций представлены в демонстрационном формате.

Фестиваль «Хайтек. Юниоры» объединил школьников и студентов от 12 до 19 лет из России и Белоруссии. В финале участвуют 170 конкурсантов из 60 организаций, которые решают производственные задачи предприятий.

«Хайтек» – это прикладная связь с производством, заложенная в самих конкурсных заданиях. Они отражают реальные потребности предприятий, включая применение новых материалов, внедрение автоматизации, роботизации и использование больших данных», – сказал первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в видеообращении к участникам.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер отметил, что чемпионат и фестиваль формируют единый цикл подготовки кадров — от ранней профориентации до внедрения передовых стандартов на предприятиях.

«Для Свердловской области проведение «Хайтека» – это возможность на нашей базе решать задачи национального масштаба. Мы видим, как сегодня стремительно меняется технологический ландшафт, и именно здесь, на уральской земле, где сосредоточены флагманы отечественного машиностроения, энергетики и ОПК, формируется ответ на эти вызовы. Успех нашего региона всегда строился на людях – инженерах, конструкторах, рабочих династиях. Наша задача – создать условия, чтобы компетенции молодых специалистов опережали текущие запросы рынка. Чемпионат и Фестиваль позволяют нам увидеть, с каким уровнем подготовки и запросами к нам приходит молодежь и какие ожидания и потребность есть у предприятий в целом и наставников, в частности, прямо сейчас», – сказал Д. Паслер.

Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обратил внимание на расширение географии и международный статус мероприятий.

«Главное богатство нашей страны – это люди, с их знаниями, опытом и стремлением развиваться», – отметил он.

Параллельно с соревнованиями пройдет деловая программа с участием представителей промышленности, органов власти, образовательных организаций и международных партнеров. Участники обсудят повышение производительности труда, промышленное наставничество, внедрение искусственного интеллекта, подготовку инженерных кадров и международную технологическую кооперацию.

Организаторами мероприятий выступают Минпромторг России, Агентство стратегических инициатив, Агентство развития профессионального мастерства и правительство Свердловской области. Соревнования и деловая программа проходят в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» и продлятся до 13 ноября.