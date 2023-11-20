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Инженер-программист ПНТЗ взял бронзу на конкурсе IT-профессий «Хайтек»

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Сотрудник Первоуральского новотрубного (ПНТЗ) получил бронзу в своих компетенциях и вошел в число победителей X Международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек-2023». Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В этом году состязания прошли в Екатеринбурге с 13 по 17 ноября, за звания лучших в 35 компетенциях боролись более тысячи конкурсантов из ведущих компаний России и зарубежья. III Кубок по рационализации и производительности проходил совместно с чемпионатом «Хайтек-2023» на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» и объединил более 350 конкурсантов и экспертов-рационализаторов по 11 конкурсным направлениям.

Так, бронзовым призером чемпионата «Хайтек» в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» стал инженер-программист ПНТЗ Илья Дунгат.

На предприятии подчеркивают, что «Хайтек» и Кубок рационализаторов ежегодно собирают лучших специалистов ведущих предприятий страны, поэтому призовые места свидетельствуют о высочайших компетенциях, а участие в соревнованиях на регулярной основе является одним из мотивирующих факторов для сотрудников и позволяет им оценить свои знания и навыки, перенять передовой опыт, укрепить горизонтальные связи с коллегами по отрасли.
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