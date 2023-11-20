Инженер-программист ПНТЗ взял бронзу на конкурсе IT-профессий «Хайтек»

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2023. Сотрудники ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК удостоены девяти медалей Международного чемпионата ...14.11.2023 Команда ЕВРАЗа соревнуется на Международном чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек»
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2023. Сотрудники уральских и сибирских предприятий ЕВРАЗа принимают участие в Международном ...15.11.2022 Команда ЕВРАЗа получила 20 медалей в рамках IX Международного чемпионата высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.11.2022. Представители компаний ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК стали призерами IX Международного ...08.11.2022 ЕВРАЗ принимает участие в Международном чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Объединенная команда уральских и сибирских подразделений ЕВРАЗа в девятый раз принимает ...08.11.2022 Сотрудники ПНТЗ в составе сборной ТМК участвуют в чемпионате высокотехнологичных профессий Хайтек в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2022. Сборная Трубной Металлургической Компании (ТМК) участвует в Международном чемпионате ...