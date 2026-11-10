Администрацию Серова оштрафовали за отсутствие предупреждения о паводке

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Администрацию Серовского муниципального округа в Свердловской области оштрафовали на 50 тыс. руб. за несвоевременное оповещение жителей о подтоплении территорий летом 2026 года. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, сообщили в пресс-службе судов региона.

Отдельные районы округа были затоплены по причине сброса воды с водохранилища. Об этом администрация знала заранее.

«В период с 18 по 20 июля 2026 года на Киселевском водохранилище произвели масштабный сброс воды. В зону подтопления попали коллективные сады, отдельные территории Серова и села Филькино. Однако местные жители не были своевременно оповещены о надвигающейся опасности», — пояснили в суде.

Мировой суд признал администрацию виновной в невыполнении требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также был назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Муниципалитет обжаловал решение, однако апелляционная инстанция не изменила его.