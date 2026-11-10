ГлавнаяНовости
Вчера12:08

Администрацию Серова оштрафовали за отсутствие предупреждения о паводке

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. Администрацию Серовского муниципального округа в Свердловской области оштрафовали на 50 тыс. руб. за несвоевременное оповещение жителей о подтоплении территорий летом 2026 года. Апелляционная инстанция оставила решение суда в силе, сообщили в пресс-службе судов региона.

Отдельные районы округа были затоплены по причине сброса воды с водохранилища. Об этом администрация знала заранее.

«В период с 18 по 20 июля 2026 года на Киселевском водохранилище произвели масштабный сброс воды. В зону подтопления попали коллективные сады, отдельные территории Серова и села Филькино. Однако местные жители не были своевременно оповещены о надвигающейся опасности», — пояснили в суде.

Мировой суд признал администрацию виновной в невыполнении требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Также был назначен штраф в размере 50 тыс. руб.

Муниципалитет обжаловал решение, однако апелляционная инстанция не изменила его.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
15 января 202611:59

Суд досрочно прекратил полномочия главы Серова в связи с утратой доверия

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2026. Суд признал законным прекращение полномочий главы Серовского муниципального округа В. Сизикова в связи с утратой доверия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Свердловской области. Сообщается, что 18 сентября 2025 года Серовский районный суд рассмотрел административное дело по административному иску серовского городского прокурора, действующего в защиту интересов РФ, к думе Серовского муниципального округа. Прокурор просил суд признать незаконным решение думы от 18 апреля 2025 года в части отклонения вопроса о досрочном прекращении полномочий главы
08 апреля 202611:59

На водохранилищах Свердловской области 8 апреля продолжается сброс воды

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2026. На водохранилищах Свердловской области 8 апреля продолжается сброс воды. Это необходимо для сохранности гидротехнических сооружений (ГТС) и стабильного прохождения паводка, сообщает департамент информполитики региона. Ситуация по округам следующая: в Талицком муниципальном округе (МО) уровень воды в р. Пышма за сутки повысился на 20 см и составляет 610 см. В связи с разбором моста на период половодья временно ограничено автотранспортное сообщение с д. Заречная и д. Заселина. Организована работа лодочной переправы. Байкаловский муниципальный район (МР), с.
30 октября 202311:59

Специалисты ММК выпустили около 200 тыс. мальков различных пород рыб в Магнитогорское водохранилище

УрБК, Магнитогорск, 30.10.2023. Специалисты Магнитогорского металлургического комбината (ММК) выпустили около 200 тыс. мальков различных пород рыб в Магнитогорское водохранилище на реке Урал. Об этом сообщает управление информации и общественных связей ММК. Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК Как рассказал начальник лаборатории охраны окружающей среды, главный специалист по экологии ПАО «ММК» Андрей Черяпкин, Магнитогорское водохранилище с 2015 года признано объектом рыбохозяйственного назначения высшей категории. С целью исключения сбросов в водохранилище