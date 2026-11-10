В Екатеринбурге произошла коммунальная авария на сетях ЕТК

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. В Екатеринбурге вчера была временно ограничена подача отопления и горячей воды в часть жилых домов и социальных объектов микрорайона Уралмаш. Причиной стало повреждение сетей АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК).

Восстановить теплоснабжение планировалось до утра 10 ноября, сообщили в департаменте информационной политики города. Повреждение участка теплотрассы диаметром 700 мм специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» (ЕТК) обнаружили 9 ноября в районе пересечения проспекта Орджоникидзе и улицы Стахановской.

Для устранения аварии температуру в системе отопления и горячего водоснабжения понизили, подачу тепла организовали по обратному трубопроводу. Специалисты ЕТК проводят ремонтные работы, завершить их планируется в ночное время 10 ноября.

Администрация Екатеринбурга и городская единая дежурно-диспетчерская служба круглосуточно контролируют восстановление теплоснабжения.