Администрация Екатеринбурга назвала самые частые темы обращений от горожан

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2026. За десять месяцев 2026 года жители Екатеринбурга направили свыше 61 тыс. сообщений и обращений в адрес администрации города и муниципальных учреждений через Платформу обратной связи (ПОС) портала «Госуслуги».

Чаще всего горожане поднимают вопросы благоустройства, образования, содержания дворов и территорий общего пользования, уборки городских территорий, работы общественного транспорта и состояния автомобильных дорог, сообщает департамент информационной политики города.

Для повышения качества работы районных администраций и подведомственных им организаций с обращениями граждан 9 ноября был проведен обучающий семинар.

В качестве спикеров выступили директор департамента внутренней политики Свердловской области Наталья Гурченок, начальник Управления по работе с обращениями граждан Губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области Илья Лисин, а также методолог Центра управления регионом Свердловской области Светлана Савохина.

Эксперты акцентировали внимание на необходимости соблюдения сроков рассмотрения обращений и подготовки содержательных ответов, привели примеры эффективной обратной связи с населением и разобрали типичные ошибки, возникающие при формировании ответов.

Платформа обратной связи — федеральная информационная система, цель которой — оперативное решение актуальных проблем горожан. Воспользоваться ею может любой житель старше 14 лет при наличии подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг.

Как пояснили в департаменте, система позволяет не только направлять обращения по вопросам городского хозяйства, но и оценивать полученные ответы, а также участвовать в опросах, голосованиях, публичных слушаниях и общественных обсуждениях. В частности, на платформе обратной связи ежегодно проходит голосование за выбор парка для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».