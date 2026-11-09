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Вчера17:15

Владельца ТЦ «Ботаника Молл» в Екатеринбурге будут судить после травмирования ребенка

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Чкаловский районный суд Екатеринбурга 16 ноября начнет рассмотрение уголовного дела в отношении владельца торгового центра «Ботаника Молл» Ильи Борзенкова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования ребенка на эскалаторе. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

И. Борзенкову предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, инцидент произошел вечером 19 августа 2025 года. Мальчик ехал на эскалаторе вместе с матерью и положил руку на ступеньку. Когда ступени сложились, ребенку отрезало кисть.

Следствие полагает, что владелец торгового центра, стремясь сократить расходы на обслуживание эскалаторов, не назначил необходимых ответственных специалистов и не устранил ранее выявленные неисправности. Кроме того, возможность экстренного отключения оборудования предусмотрена не была.

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