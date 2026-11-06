Уточнение новости о техническом дефолте ПАО «МГКЛ»

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В новости о техническом дефолте ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) была допущена неточность.

В действительности не АО «Первоуральскбанк», а ПАО «МГКЛ» (Мосгорломбард) не исполнило обязательства по выплате дохода владельцам биржевых облигаций серии 001РS‑02 — деньги в размере 20,14 млн рублей не поступили на счет Национального расчетного депозитария к 2 ноября 2026 года. Речь идёт о выплатах по итогам восьмого купонного периода (2 октября — 1 ноября 2026 года) при ставке 24,5 % годовых.

О факте технического дефолта сообщил представитель владельцев облигаций — АО «Первоуральскбанк». В банке пояснили, что в силу своих функций обязаны информировать о случаях неисполнения эмитентом обязательств.

Представитель владельцев облигаций запросил у эмитента письменные пояснения: в том числе о сроках погашения задолженности, статусе выплат по следующим купонам и рисках повторения дефолта.

Редакция ИАА УрБК приносит извинения перед читателями за вкравшуюся неточность.