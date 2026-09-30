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«Самолет» снова допустил технический дефолт по облигациям

УрБК, Москва, 30.09.2026. Девелоперская группа «Самолет» допустила технический дефолт при погашении облигаций серии БО‑П20 на 2,5 млрд руб., следует из материалов Национального расчётного депозитария (НРД).

Согласно данным НРД, обязательства по погашению выпуска в плановую дату — 28 сентября 2026 года — были исполнены не в полном объеме: на счет депозитария поступили средства из расчета 269 руб. на каждую облигацию номиналом 1 тыс. рублей. При этом компания полностью выполнила обязательства по выплате дохода по 12‑му (последнему) купону.

В пресс‑релизе, опубликованном в телеграм‑канале для инвесторов, ГК «Самолет» ситуация объясняется техническими причинами. В компании уточнили, что платежи по купону и погашение выпуска БО‑П20 были переведены в НРД 28 сентября, однако часть средств была зачислена на счёт депозитария только 29 сентября. В «Самолете» добавили, что в соответствии с установленной процедурой НРД зафиксирует реестр на следующий рабочий день после зачисления денежных средств.

В мае группа компаний «Самолет» допустила технический дефолт при выплате купонного дохода по трем выпускам облигаций на Московской бирже. Согласно отчетности ГК «Самолет», в 2025 году выплаты топ-менеджменту компании сократились на 19,6% по сравнению с предыдущим годом и составили 1,2 млрд руб. Убыток «Самолета» в первой половине 2026 года составил 22,3 млрд руб. против чистой прибыли в 1,8 млрд руб. годом ранее

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