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«Первоуральскбанк» допустил технический дефолт по биржевым облигациям

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. АО «Первоуральскбанк» допустило технический дефолт по биржевым облигациям серии 001РS-02: в срок не поступила выплата по восьмому купонному периоду на 20,14 млн рублей. Об этом свидетельствует сообщение представителя владельцев облигаций, опубликованное в системе раскрытия информации.

Выплата должна была пройти 2 ноября 2026 года, однако средства не поступили на счет центрального депозитария — Национального расчетного депозитария. Речь идет о купоне за период со 2 октября по 1 ноября 2026 года; начисленный доход по выпуску составил 20,14 млн рублей при ставке 24,5% годовых.

Представитель владельцев облигаций направил банку запрос с требованием разъяснить даты погашения задолженности, статус выплат по следующим купонам и вероятность повторения технического дефолта. Ответа пока нет; актуальная информация отсутствует на сайте кредитной организации.

«Первоуральскбанк» основан в 1990 году и входит в число первых банков региона. Кредитная организация имеет офис в Екатеринбурге и ряде других городов, специализируется на кредитовании малого и среднего бизнеса по всей стране. Уставный капитал — 208 млн рублей. По объему чистой прибыли банк занимал третье место в регионе по данным на 1 января 2024 года (согласно презентации для инвесторов).

Первый выпуск облигаций банк разместил в 2024 году. В октябре 2026 года он признан победителем премии «Лучший долговой IR», вручаемой за работу с инвесторами на рынке долгового капитала.

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