Свердловский Росреестр разобрал типовые ошибки кадастровых инженеров

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. Управление Росреестра по Свердловской области провело ежемесячный семинар для кадастровых инженеров в формате видеоконференцсвязи. Основной темой мероприятия стали типовые ошибки, выявляемые при осуществлении учетно-регистрационных действий, а также причины приостановок, связанные с нахождением объектов в зонах с особыми условиями использования территорий (ЗОУИТ), сообщает пресс-служба ведомства.

Заместитель начальника отдела координации и анализа деятельности в учетно-регистрационной сфере Екатерина Фоминых детально разобрала наиболее частые нарушения, допускаемые специалистами при подготовке документации. Особое внимание было уделено случаям приостановки государственных услуг, которые не всегда зависят от квалификации кадастрового инженера, но требуют строгого учета территориальных ограничений.

«ЗОУИТ – это территории, на которых действует особый правовой режим и ограничения, например, по эксплуатации участка и строительству на нем. На таких территориях необходимо соблюдать определенные параметры строительства, которые не будут противоречить установленным ограничениям», – пояснила заместитель руководителя управления Ирина Семкина.