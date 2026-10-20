Свердловский Росреестр опубликовал рейтинг кадастровых инженеров

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2026. Управление Росреестра по Свердловской области подготовило рейтинг кадастровых инженеров региона за девять месяцев 2026 года. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

На территории Свердловской области работает на данный момент 700 кадастровых инженеров. «Рейтинг является инструментом оценки профессиональной деятельности кадастрового инженера. Управление рекомендует использовать эту информацию при выборе специалиста, так как в ней указано все необходимое: общее количество подготовленных документов, доля как положительных, так и отрицательных решений по документам. От профессионализма кадастрового инженера напрямую зависит качество подготовки документов, необходимых для государственного кадастрового учета. Так, наличие ошибок в межевом или техническом плане в дальнейшем может стать причиной приостановки или отказа в кадастровом учете и регистрации недвижимости», — отметила заместитель руководителя Управления Ирина Семкина.

Регистрационные действия в отношении земельного участка не могут быть выполнены, если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) отсутствуют сведения о местоположении его границ. Нельзя также поставить на кадастровый учет или оформить права на здание, сооружение или объект незавершенного строительства, расположенные на земельном участке без учтенных границ.

Рейтинг опубликован на сайте Росреестра в разделе «Открытая служба» — «Статистика и аналитика» (Свердловская область) — «Рейтинг кадастровых инженеров на территории Свердловской области» — «Рейтинги кадастровых инженеров за 9 месяцев 2026 года».