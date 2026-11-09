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Свердловская филармония открыла цикл мероприятий к 120-летию Шостаковича

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2026. В Екатеринбурге 5 ноября состоялся концерт-презентация фестиваля, посвященного 120-летию со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. Мероприятие стало началом цикла событий, подготовленного Свердловской филармонией.

На презентации Мясковский-квартет исполнил фрагмент из Второго квартета Шостаковича, польку из балета «Золотой век» и Вторую новелетту. Музыканты выступили в очках, стилизованных под образ композитора. О предстоящем фестивале Дмитрия Шостаковича в Свердловской филармонии на презентации рассказала музыковед Ирина Винкевич. 

Основой фестивальной программы стал новый абонемент «DSCH». Его название отсылает к музыкальной монограмме Шостаковича, составленной из зашифрованных в нотах инициалов композитора. Всего запланировано четыре концерта, которые представят разные стороны его творчества — от киномузыки и джаза до симфонических произведений.

Первый концерт «Шостакович. Революция. Кино» пройдет 10 ноября. В программе — симфоническая поэма «Октябрь», Первый виолончельный концерт, музыка к фильму «Овод» и балету «Болт».

2 февраля состоится концерт «Шостакович. Эстрада. Джаз», в рамках которого прозвучат сатирическая кантата «Антиформалистический раек», сюита для эстрадного оркестра и «Праздничная увертюра».

3 марта пройдет программа «Шостакович и квартет «Солистов Москвы». Слушателям представят Струнный квартет № 1, музыку из фильма «Подруги» и Фортепианный квинтет.

Завершится цикл 7 мая исполнением Седьмой симфонии Шостаковича, известной как «Ленинградская». Произведение исполнит Уральский филармонический оркестр. Все концерты имеют возрастную маркировку «6+».

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