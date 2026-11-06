ЦБ предложил ужесточить правила возврата денег маркетплейсами

УрБК, Москва, 06.11.2026. Банк России предложил закрепить в законодательстве требование возвращать покупателям деньги за товары и услуги на то же электронное средство платежа, с которого была произведена оплата. Правило должно распространяться на все безналичные расчеты через посреднические цифровые платформы, если клиент не указал другие реквизиты для возврата, пишет «Интерфакс».

Инициатива направлена в Минэкономразвития. ЦБ также предложил распространить на цифровые платформы требования по соблюдению правил продажи финансовых продуктов, которые уже действуют для финансовых организаций, и включить платформы в периметр надзора регулятора для контроля за их исполнением.

Предложение связано со случаями, когда маркетплейсы перечисляли возвраты не на карту покупателя, а на анонимные электронные кошельки, открытые в дочерних банках платформ. При этом клиенты могли не знать об открытии таких кошельков и не видеть поступившие на них средства.

Как ранее пояснял начальник управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Алексей Чирков, вывести деньги с анонимного кошелька на банковскую карту без прохождения идентификации нельзя.

«С учетом ограничений законодательства по неидентифицированным средствам платежа эти деньги просто так вывести нельзя себе на карту, их можно только потратить заново. Получается, что это фактически дополнительное ограничение на распоряжение деньгами, которое возникает на стороне цифровой платформы. Опять же получаем, что по форме все законно, содержательно — это безобразие», — говорил он.

По действующему законодательству с анонимного электронного кошелька нельзя переводить деньги другим физлицам и выводить их на собственный банковский счет. Максимальный остаток на таком кошельке составляет 15 тыс. руб., а месячный лимит операций — 40 тыс. руб. С него разрешено оплачивать покупки у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Весной 2025 года Банк России уже рекомендовал кредитным организациям возвращать деньги за товары и услуги на ту же карту, с которой была произведена оплата. Однако эта рекомендация не носит обязательного характера.

В реестр цифровых платформ Минэкономразвития входят, в частности, Ozon, Wildberries, Avito, «Яндекс Маркет», Lamoda и AliExpress.