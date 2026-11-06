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ММК представил курорт «Притяжение» и индустриальные маршруты в спецвыпуске журнала Russian Traveler

Изображение предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 06.11.2026. Председатель совета директоров ММК Виктор Рашников и генеральный директор комбината Павел Шиляев выступили экспертами специального выпуска журнала Russian Traveler, посвященного туристическому потенциалу Магнитогорска. Об этом сообщает пресс‑служба комбината.

Материал вошел во всероссийский гид «Сердце Южного Урала: путеводитель по Челябинской области». В публикации раскрыта концепция развития городского всесезонного курорта «Притяжение», занимающего 400 га. Виктор Рашников описал основные объекты территории: крупнейший в стране тематический каскадный фонтан «Стальное сердце Родины», 36‑метровый холм, искусственное озеро с пляжем и «парящий» мост.

В 2026 году здесь открылись парк аттракционов, Дворец торжеств и фитнес‑центр. В планах руководства —завершение строительства и ввод в эксплуатацию Академии хоккея «Металлург», пятизвездочной гостиницы и многопрофильного медицинского центра. По словам Виктора Рашникова, с момента открытия в 2022 году курорт посетило более 8 млн человек.

Генеральный директор ММК Павел Шиляев представил туристический потенциал промышленной площадки комбината. Предприятие активно развивает направление индустриального туризма: с 2018 года его цеха посетили свыше 85 тыс. гостей. Накопленный опыт позволил открыть первый в России Центр компетенций для специалистов в данной сфере.

Для посетителей разработано девять уникальных маршрутов, включая детские и инклюзивные программы. Наибольшей популярностью пользуется экскурсия «Укрощение огня», которая позволяет увидеть крупнейший в стране доменный цех и листопрокатный цех № 11 со станом‑2000 холодной прокатки.

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