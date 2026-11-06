В Екатеринбурге расширят список улиц, где запрещено ездить на электросамокатах

В Екатеринбурге 8 и 9 мая ограничат движение транспорта

УрБК, Екатеринбург, 30.04.2026. В Екатеринбурге в период подготовки к празднику Дня Победы — 8 и 9 мая — движение всех видов транспорта ограничат по ряду улиц. Об этом сообщает департамент информполитики администрации города. Так, 8 мая с 06:00 закроют до окончания праздничных мероприятий движение по ул. Пушкина (от проспекта Ленина до дома № 11 по ул. Пушкина). С 09:45 до 11:15 по нечетной стороне проспекта Ленина (от Восточной до Луначарского), с 09:45 до 11:15 по ул. Бажова (от Малышева до Первомайской), с 09:45 до 11:15 по ул. Кузнечная (от Бажова до Первомайской) и с 09:45 до 11:15 по