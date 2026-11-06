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В Екатеринбурге расширят список улиц, где запрещено ездить на электросамокатах

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. На девяти улицах в Екатеринбурге введут запрет на передвижение на электросамокатах. Список участков опубликовал департамент информполитики горадминистрации.

Ограничения вступят в силу в 2027 году. Знаки 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» появятся на следующих улицах:

  • по нечетной стороне ул. Чкалова — от Обувщиков до Ясной;
  • по четной стороне ул. Карла Либкнехта — от проспекта Ленина до Малышева;
  • по обеим сторонам ул. Декабристов — от Розы Люксембург до Чапаева;
  • по четной стороне ул. Куйбышева — от Луначарского до Белинского;
  • по четной стороне ул. Мичурина — от Декабристов до Народной Воли (со стороны гимназии №40);
  • по нечетной стороне ул. Белинского — от Декабристов до Куйбышева (со стороны парка имени Павлика Морозова);
  • по обеим сторонам ул. 8 Марта — от Малышева до Радищева;
  • по нечетной стороне ул. Патриса Лумумбы — от Братской до Ферганской (со стороны МАОУ СОШ №87);
  • по нечетной стороне ул. Косарева — от Бородина до Инженерной (со стороны МАОУ СОШ №105).

Аналогичные запреты уже действуют на участках центральных улиц уральской столицы: Антона Валека, Вайнера, Горького, Пушкина, Малышева, переулка Химиков. Добавим, что первый такой знак появился на набережной Исети со стороны комплекса «Динамо».

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