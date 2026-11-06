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ЕВРАЗ поддержал молодежный проект Нижнетагильского театра кукол «Куклы о важном»

УрБК, Нижний Тагил, 06.11.2026. В Нижнетагильском театре кукол стартовал социально-просветительский проект «Куклы о важном». Инициатива стала победителем грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!», в рамках которого на приобретение профессионального оборудования для производства видеоконтента выделено 550 тыс. руб., сообщает пресс-служба предприятия.

В рамках проекта команда театра создаст серию коротких видеороликов с использованием художественных ресурсов учреждения. Контент будет раскрывать темы нравственных идеалов, крепкой семьи, исторической памяти, связи поколений, взаимопомощи и взаимоуважения. Готовые материалы планируется транслировать на мониторах в фойе театра, а также публиковать в социальных сетях учреждения с возможностью адаптации на основе обратной связи от зрителей.

«Проект позволяет сформировать у молодежи нравственную гражданскую позицию за счет ярких метафор и живого диалога. Для ЕВРАЗа поддержка таких инициатив — это вклад в воспитание подрастающего поколения и формирование ценностной среды в городах присутствия», — отметила директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

Проект «Куклы о важном» стал одним из 13 победителей грантового конкурса в Нижнем Тагиле в 2026 году. В число других поддержанных инициатив вошли оснащение паллиативных отделений, создание инклюзивных пространств для детей с ограниченными возможностями здоровья, программы детского технического творчества, спортивные направления и благоустройство общественных зон. Общий объем финансирования данных проектов со стороны ЕВРАЗа в городах Урала составил 9,5 млн рублей. Реализация инициатив запланирована на 2026–2027 годы.

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УрБК, Екатеринбург, 23.06.2026. В регионах присутствия ЕВРАЗа подвели итоги грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» Финансовую поддержку получат проекты из Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша и Каза. Общий бюджет на реализацию проектов в этом году превысит 21 млн руб. В пресс-службе предприятия сообщили, что в 2026 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей — город идей!» поступило 324 заявки. Экспертные советы отобрали 51 лучший проект. Финансирование направят на улучшение городской среды и благоустройство, развитие