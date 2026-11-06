Городские службы оперативно устраняют последствия непогоды в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. Городские службы Екатеринбурга оперативно устраняют последствия снегопада и порывистого ветра. Районные администрации направили все усилия на ликвидационные работы по поручению временно исполняющего полномочия главы города Рустама Галямова.

Так, на ул. Белинского в районе остановки «Библиотека Белинского» дерево упало на припаркованный автомобиль. На ул. Лобкова, 8, на проезжую часть также упало два дерева. В настоящее время специалисты убрали деревья с автомобиля и дорог.

Штормовой ветер снес киоски, находящиеся на пересечении улиц 8 Марта и Фрунзе. Проезжая часть освобождена, а киоски поставлены на место. У входа станции метро «Проспект Космонавтов» ветром снесло крышу — поврежденные элементы устранены для свободного и безопасного прохода горожан.

При обнаружении последствий непогоды жителям рекомендуется обращаться по единому телефону экстренных служб (112), на платформу обратной связи, а также в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) Екатеринбурга по телефонам: 222-3-005 (со всех типов телефонов); 005 (с городских/стационарных телефонов); +7 (343) 304-12-04, +7 (343) 304-12-08, +7 (343) 304-12-17.

«Сотрудники МЧС предупреждают: в связи с воздействием опасных метеорологических явлений прогнозируется вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, порывами линий связи и электропередач, затруднением движения транспорта. Жителям рекомендуется быть более внимательными при передвижении по тротуарам, вблизи деревьев и строений, а также управлении личным транспортом», — сообщили в департаменте информполитики администрации города.