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Уборочную технику вывели на трассы Свердловской области из‑за снегопада

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2026. В Свердловской области на дороги вывели дорожную технику из-за начала снегопадов. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

К 15:00, по прогнозам синоптиков, осадки охватят всю территорию региона. Для предотвращения образования гололеда на дорогах уже задействовано 18 комбинированных машин. По данным управления автодорог, техника работает на участках от Ивделя до Серова (15 единиц), в Качканаре (2 единицы) и в Нижних Сергах (3 единицы). Всего для борьбы с последствиями непогоды планируется привлечь 300 единиц техники: 258 комбинированных машин и 42 автомобиля с аэродинамическим отвалом.

По прогнозам синоптиков, снегопад прекратится 7 ноября. Власти призывают водителей соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и учитывать состояние дорожного полотна при планировании поездок.

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