В Свердловской области на очистку дорог выведено 80 единиц техники

УрБК, Екатеринбург, 05.102.2026. В Свердловской области для устранения последствий первого снегопада задействовано свыше 80 дорожных машин. Техника выведена по поручению губернатора Свердловской области Дениса Паслера — особое внимание уделяется северным территориям региона и федеральным трассам.

По данным управления автомобильных дорог Свердловской области, на региональных дорогах к расчистке и обработке проезжей части противогололедными материалами привлечено 50 комбинированных дорожных машин. Техника одновременно убирает снежный покров и распределяет реагенты для предотвращения образования ледяной корки, сообщили в департаменте информационной политики региона. На федеральных трассах, проходящих по территории области, работы ведут специалисты ФКУ «Уралуправтодор»: задействованы 16 комбинированных машин, два грейдера и 14 единиц вспомогательной техники.

Ранее глава региона поручил профильным ведомствам, ответственным службам и главам муниципалитетов принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности жителей. Перед дорожными службами поставлена задача оперативно поддерживать проезд в безопасном и бесперебойном режиме.

«Ответственные региональные службы готовы к любым неблагоприятным сценариям. В населенных пунктах есть необходимые ресурсы, включая спецтехнику и аварийные бригады, для обеспечения бесперебойного функционирования городских хозяйств», — сообщил Денис Паслер на своей странице в MAX.

Ход работ по очистке трасс губернатор держит на личном контроле. Водителей призывают соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также учитывать текущее состояние дорожного полотна при планировании поездок.