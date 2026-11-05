Свердловская область расширяет сотрудничество с Туркменистаном

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Деловая делегация Свердловской области во главе с заместителем губернатора Дмитрием Иониным начала работу в Ашхабаде. Цель бизнес-миссии — продвижение продукции предприятий региона на туркменский рынок, поиск новых партнеров и заключение контрактов.

В состав делегации вошли представители 15 экспортоориентированных промышленных предприятий региона, которые представят широкий спектр высокотехнологичных решений и оборудования, востребованных для модернизации инфраструктуры и развития отраслей экономики.

«Туркменистан является перспективным внешнеторговым партнером Свердловской области. Мы намерены установить новые кооперационные цепочки в сферах нефтегазовой и химической промышленности, а также в строительстве. Компании-делегаты заинтересованы как в поставках своей продукции в Туркменистан, так и в локализации производства на его территории», — отметил Д. Ионин.

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, фиксируется ежегодный рост взаимного товарооборота, однако имеется нереализованный потенциал для расширения двусторонних торгово-экономических связей. Особый интерес представляет сфера промышленности и строительного производства, где компетенции свердловских предприятий особенно востребованы.

Визит начался с участия делегации в открытии ключевого отраслевого мероприятия страны — Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана». Кроме того, запланированы встречи с руководителями профильных министерств Туркменистана, а также с руководством крупнейших государственных концернов и корпораций. На полях мероприятия пройдут переговоры в формате B2B и B2G, посвященные обсуждению перспектив поставок оборудования, реализации совместных инфраструктурных проектов и создания кооперационных цепочек.

«Бизнес-миссия организована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»», — сообщили в департаменте информполитики региона.