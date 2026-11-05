«Уральские авиалинии» запустили услугу «Полный возврат» для тарифов «Промо»

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила новую услугу «Полный возврат» для билетов по тарифу «Промо». Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Чтобы воспользоваться услугой, ее необходимо добавить при покупке билета на сайте «Уральских Авиалиний». Вернуть полную стоимость билета можно не менее чем за 24 часа до вылета. Стоимость услуги «Полный возврат» фиксированная: 2 тыс. 500 руб. — для перелетов по России и за границу.

«Добавить услугу можно только вместе с билетом — после покупки подключить ее уже не получится. Стоимость самой услуги при возврате не возмещается», — сообщили в пресс-службе.