ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на обустройство спортивных площадок в Качканаре

УрБК, Качканар, 05.11.2026. В Качканаре при финансовой поддержке ЕВРАЗа, областного и местного бюджетов, а также средств жителей благоустроены две уличные площадки для занятий игровыми видами спорта. На реализацию проектов инициативного бюджетирования металлургическая компания направила более 2 млн рублей, сообщает пресс-служба предприятия.

В 12-м микрорайоне создано спортивное пространство с футбольным полем, уложенным профессиональным искусственным покрытием. Территория оснащена сетчатым ограждением, входной зоной с велопарковкой и элементами озеленения, выполнено функциональное зонирование детской и спортивной зон.

В 10-м микрорайоне на месте бывшего корта появилось современное мини-футбольное поле. В ходе работ были демонтированы старые конструкции, устроено несущее основание из щебня и система водоотвода, уложено покрытие из искусственной травы, смонтированы ограждения из защитной сетки и установлены футбольные ворота, а также обустроена зона с парковыми скамьями. Оба объекта открыты для свободного посещения и уже используются местными жителями для тренировок и дворовых турниров.