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В России сократился импорт и продажи автомобилей в октябре

УрБК, Москва, 05.11.2026. В октябре в Россию ввезли 34 тыс. легковых автомобилей с пробегом, что на 43% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда импорт достиг рекордных почти 60 тыс. машин.

В официальном телеграм-канале директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова сообщается, что к сентябрю текущего года также наблюдается спад — на 5%.

Наиболее заметное снижение в поставках из Южной Кореи. За год они уменьшились в 6,5 раза — с 13,8 тыс. до 2,1 тыс. автомобилей, или на 85%. Импорт через Грузию сократился в 5,5 раза, через Белоруссию — в 3,5 раза.

Поставки подержанных автомобилей из Китая упали на 22%, из Японии снизились на 6%. Япония остается крупнейшим поставщиком автомобильного секонд-хенда для российского рынка, на нее приходится почти 60% октябрьского импорта.

С продажами динамика следующая: продажи новых легковых автомобилей в октябре упали почти на 19,8% в годовом выражении. В октябре продано 132 тыс. 894 легковых автомобиля. Продажи сократились у большинства популярных брендов. Lada просела на 11%, до 29 тыс. 696 автомобилей, Haval — на 35%, до 16 868 ед.

Geely снизились на 45%, до 7 тыс. 890 авто. В то же время продажи Tenet выросли в 1,7 раза, до 15 тыс. 285 шт. «На сокращение продаж повлияло прекращение программы поддержки спроса и высокая база прошлого года», — комментируют динамику аналитики «Автостата».

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