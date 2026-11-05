Более 380 тысяч жителей Свердловской области сохранят льготы по транспортному налогу

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Более 380 тыс. жителей Свердловской области сохранят право на льготы по транспортному налогу в 2027 году. Общий объем предоставляемых налоговых послаблений превышает 801 млн руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

Льготы предусмотрены для пенсионеров, людей с инвалидностью, родителей и законных представителей детей-инвалидов, а также многодетных семей. Условия их предоставления зависят от категории транспортного средства и мощности двигателя. Все ветераны специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога.

При этом в 2027 году ставки транспортного налога в регионе проиндексируют на 8,69%. Поступления от налога направляются в территориальный дорожный фонд Свердловской области и используются для ремонта автомобильных дорог.

Для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка вырастет с 10,4 до 11,3 руб. за одну лошадиную силу. В этой категории зарегистрировано около 500 тыс. транспортных средств, средний платеж увеличится примерно на 65 руб. — с 745 до 809,8 руб.

Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил ставка повысится с 14,6 до 15,9 руб. В регионе насчитывается около 498,4 тыс. таких машин. Средний платеж составит 1 723,1 руб. против 1 585,3 руб. ранее.

Для автомобилей мощностью от 150 до 200 лошадиных сил ставка увеличится с 35,4 до 38,5 руб. за одну лошадиную силу. В этой категории зарегистрировано около 126 тыс. машин, средний платеж вырастет с 5 424,3 до 5 895,7 руб.

Для автомобилей мощностью свыше 250 лошадиных сил ставка составит 116,6 руб. вместо 107,3 руб. В регионе зарегистрировано около 34,7 тыс. таких транспортных средств. Средний платеж увеличится примерно на 2,8 тыс. руб. — до 35 490,6 руб.

Ставка для грузовых автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил вырастет с 16,6 до 18 руб. В этой категории насчитывается около 56,3 тыс. транспортных средств. Средний платеж увеличится с 1 900,5 до 2 065,6 руб.

Уплатить транспортный налог за 2027 год необходимо будет не позднее 1 декабря 2028 года.

Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер выступил с инициативой распространить льготы по транспортному налогу на ветеранов СВО независимо от мощности двигателя автомобиля.