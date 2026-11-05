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ОКБ: одобрение заявок на ипотеку снизилось в сентябре

УрБК, Москва, 05.11.2026. В сентябре 2026 года доля одобренных заявок выросла во всех сегментах кредитования, кроме залогового. Это следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Наибольший рост за месяц зафиксирован в микрозаймах — на 1,3 п. п., до 30,3%. В необеспеченном кредитовании и POS-кредитовании показатель вырос на 0,3 п. п. — до 17,9% и 20,8% соответственно.

При этом в залоговых сегментах уровень одобрения снизился: в автокредитовании — на 5,7 п. п., до 33,1%, в ипотеке — на 2,5 п. п., до 56,2% (против 58,7% в августе). В годовом выражении ипотека, напротив, показала наибольший рост — на 3,5 п. п. к сентябрю 2025 года (52,7%). Необеспеченные кредиты прибавили 0,5 п. п. (с 17,4%), а POS-кредиты, микрозаймы и автокредиты сократились — на 1,1, 7,0 и 7,4 п. п. соответственно.

Аналитики бюро напоминают, что решающим фактором при одобрении остается кредитный рейтинг. «При переходе от среднего рейтинга к высокому шансы на необеспеченный кредит могут вырасти почти вдвое, тогда как с низким рейтингом получить деньги в банке практически невозможно — за исключением ипотеки, где залогом выступает недвижимость», — прокомментировали динамику в ОКБ.

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