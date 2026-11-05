БФ «Металлург» вошел в топ-10 корпоративных благотворительных фондов

УрБК, Магнитогорск, 05.11.2026. Благотворительный фонд «Металлург» вошел в топ-10 корпоративных благотворительных фондов. Составило пятый рейтинг благотворительных фондов, поддерживаемых российскими компаниями, рейтинговое агентство AK&M.

В пресс-службе Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») сообщили, что благотворительный фонд «Металлург» занял 10-е место. Фонд основан ММК в 1993 году.

Главный ранжирующий показатель рейтинга – расходы на целевые мероприятия, где оценивается размер благотворительности и другой целевой деятельности. Учитываются данные из финансовой отчетности за 2025 год, предоставленной в ФНС России. Целевые расходы БФ «Металлург» в прошлом году превысили 1,7 млрд руб., они выросли на 17% к предыдущему году и составили 98,1% от общих затрат фонда.

«Металлург» — один из первых благотворительных фондов в истории современной России. С момента создания общественная организация оказывает системную помощь нуждающимся категориям граждан и поддерживает институты семьи, материнства и детства, старшее поколение, развивает культуру благотворительности в регионе. Годовой отчет БФ «Металлург» неоднократно становился победителем всероссийского конкурса годовых отчетов среди НКО», — рассказали в пресс-службе.

Рейтинг благотворительных фондов публикуется агентством AK&M с 2022 года. В него включены корпоративные фонды, то есть благотворительные организации, где в составе учредителей присутствуют крупные корпорации, которые контролируют их деятельность, а также благотворительные фонды, сотрудничающие с крупными компаниями.