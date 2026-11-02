ММК получил в пятый раз высший рейтинг нефинансовой отчетности AK&M

УрБК, Магнитогорск, 02.11.2026. Рейтинговое агентство AK&M подтвердило рейтинг нефинансовой отчетности Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК») на уровне RESG 1, который соответствует высшему уровню раскрытия информации.

В пресс-службе комбината сообщили, что по итогам оценки отчетность ММК за 2025 год получила 102,2 балла. Высший уровень присваивается компаниям с результатом от 85 до 106,4 балла. Агентство назвало отчетность ММК одной из лучших среди крупнейших компаний, отметив полноту данных и структуру их представления.

По оценке агентства, отчет демонстрирует, что ММК продолжает интегрировать устойчивое развитие в стратегию и операционную деятельность, несмотря на сложности в металлургической отрасли. В документе раскрыты инициативы по повышению вовлеченности персонала, формированию культуры безопасности, поддержке местных сообществ и снижению воздействия на окружающую среду и климат.

В отчете представлены итоги реализации стратегии развития группы ММК до 2025 года, включая результаты работы по обеспечению безопасных условий труда, развитию персонала и снижению воздействия на окружающую среду. Новая стратегия до 2035 года опирается на этот опыт. Среди приоритетов — стратегические инициативы «Лидер безопасной металлургии», «Бережное отношение к окружающей среде» и «Лучший работодатель в отрасли».

Агентство также отметило работу ММК по созданию благоприятной среды в Магнитогорске. Как крупнейший работодатель города, компания продолжает реализацию благотворительных программ, поддерживает объекты социальной сферы и инфраструктуры.

Рейтинговое агентство AK&M рассчитывает рейтинг нефинансовой отчетности с 2020 года. Оценка включает 97 маркеров и учитывает полноту и доступность информации об устойчивом развитии. Цель рейтинга — представить профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия сведений о социальной и экологической деятельности компаний, рассказали в пресс-службе.