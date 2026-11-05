В УГЛТУ открыли детскую площадку для студенческих семей

УрБК, Екатеринбург, 05.11.2026. Новую детскую площадку открыли на территории семейных общежитий Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) в Екатеринбурге. Проект реализован при поддержке Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), сообщила пресс-служба банка.

Площадка предназначена для детей из студенческих семей, а также жителей соседних домов. Сейчас в УГЛТУ проживают и учатся более 40 студенческих семей.

В церемонии открытия приняли участие ректор университета Евгений Платонов, президент УБРиР Алексей Долгов и заместитель главы Октябрьского района Екатеринбурга Оксана Морозова.

«Мы давно дружим и сотрудничаем с УГЛТУ, регулярно принимаем участие в мероприятиях университета и поддерживаем социальные инициативы вуза. Например, ранее в этом году был презентован музей леса, созданный при участии банка. Наш новый совместный проект связан с развитием инфраструктуры для детей и молодых семей — это важная часть заботы о людях, в этом мы полностью поддерживаем руководство УГЛТУ», — отметил А. Долгов.

По словам Е. Платонова, университет планирует продолжить благоустройство территории семейных общежитий. В частности, здесь намерены создать спортивную площадку и оборудовать детскую комнату в здании общежития. К оформлению зеленых зон планируется привлечь специалистов по ландшафтному дизайну.

«В университете появилась еще одна точка, где можно собраться, пообщаться родителям, бабушкам на скамеечках, а детям — поиграть. Надеюсь, здесь всегда будет слышен детский смех», — подчеркнул ректор.

Ранее в этом году при участии УБРиР в университете был представлен музей леса.