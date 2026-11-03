Выручка сегмента домашнего онлайн-образования в России выросла на треть

УрБК, Москва, 03.11.2026. Выручка сегмента домашнего онлайн-образования в России увеличилась на 37,3% в третьем квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 млрд руб. Это стало одним из наиболее высоких темпов роста в сфере детского EdTech-образования, следует из исследования SmartRanking, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В целом выручка 100 крупнейших компаний российского рынка онлайн-образования в июле — сентябре выросла на 11,6%, до 43,5 млрд руб. За девять месяцев показатель увеличился на 12,1%, до 119 млрд руб.

Наиболее крупным сегментом стало детское образование: его объем составил 15,6 млрд руб., увеличившись за год на 31,3%. В том числе выручка от подготовки к экзаменам выросла на 35,2%, до 7,1 млрд руб., от детского дополнительного профессионального образования — на 22%, до 5,2 млрд руб.

Аналитики связывают рост домашнего обучения, в частности, с ужесточением отбора учащихся в 10-е классы.

Выручка сегмента дополнительного профессионального образования для взрослых увеличилась на 1,8%, до 11 млрд руб. Замедление динамики аналитики объясняют сокращением корпоративных бюджетов на обучение и активным использованием инструментов искусственного интеллекта.

В сегменте высшего и среднего профессионального образования выручка составила 8,6 млрд руб., увеличившись на 4,4%. Доходы разработчиков и платформ достигли 4,5 млрд руб., сократившись на 0,5%. Это единственный сегмент исследования с отрицательной динамикой. Выручка направления иностранных языков выросла на 11,4%, до 1,8 млрд руб.

Среди отдельных компаний по объему выручки лидировала «Синергия» с показателем 7,2 млрд руб. — на 3,7% больше, чем годом ранее. Выручка Skyeng увеличилась на 17,5%, до 3,1 млрд руб., «Яндекс.Практикума» — на 2%, до 2,55 млрд руб.