В Свердловской области генетическое тестирование эмбрионов включили в программу ОМС

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» в Свердловской области внедрил преимплантационное генетическое тестирование эмбрионов на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки в рамках обязательного медицинского страхования. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Исследование проводят в рамках экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) при наличии у одного из будущих родителей хромосомных аномалий. Метод позволяет оценить генетический статус эмбриона до его переноса в полость матки, что помогает снизить риск спонтанного прерывания беременности и наследственных заболеваний у ребенка.

«Стратегия поддержки системы родовспоможения в нашем регионе формируется вокруг ключевого принципа — обеспечения максимальной безопасности матери и ребенка. В планировании беременности генетические технологии уже работают на благо семей для предупреждения возможных рисков», — отметила заместитель губернатора - министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова.

На данный момент специалисты центра исследовали 17 эмбрионов у четырех пациенток, которым такая процедура была необходима по медицинским показаниям.

В ближайшее время в учреждении также планируют проводить преимплантационное генетическое тестирование на моногенные заболевания (ПГТ-М). Его смогут пройти пары, являющиеся носителями мутаций, способных вызвать наследственные заболевания у будущих детей.