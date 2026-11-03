В Свердловской области провели работы по компенсационному лесовосстановлению

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Лесничества Свердловской области провели приемку работ по компенсационному лесовосстановлению — механизм обязывает компании и предприятия, которые вырубают лес или переводят его в другие категории земель, восстановить массив на других участках.

В департаменте информполитики региона сообщили, что восстановление леса ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году сеянцы хвойных деревьев высадили на площади 761 га.

«Специалисты лесничеств оценивают количество жизнеспособных саженцев и принимают только те участки, где лес действительно прижился. Осенняя приемка позволяет оценить результат до наступления устойчивых холодов и при необходимости скорректировать планы ухода за саженцами, чтобы молодняк окреп», — объяснили в департаменте.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее рассказал, что в регионе проводится серьезная работа по восполнению лесного фонда. Так, до конца осени в регионе планируется восстановить более 30 тыс. га.