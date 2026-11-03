ГлавнаяНовости
Вчера14:15

В Свердловской области провели работы по компенсационному лесовосстановлению

УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Лесничества Свердловской области провели приемку работ по компенсационному лесовосстановлению — механизм обязывает компании и предприятия, которые вырубают лес или переводят его в другие категории земель, восстановить массив на других участках.

В департаменте информполитики региона сообщили, что восстановление леса ведется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В 2026 году сеянцы хвойных деревьев высадили на площади 761 га.

«Специалисты лесничеств оценивают количество жизнеспособных саженцев и принимают только те участки, где лес действительно прижился. Осенняя приемка позволяет оценить результат до наступления устойчивых холодов и при необходимости скорректировать планы ухода за саженцами, чтобы молодняк окреп», — объяснили в департаменте.

Губернатор Свердловской области Денис Паслер ранее рассказал, что в регионе проводится серьезная работа по восполнению лесного фонда. Так, до конца осени в регионе планируется восстановить более 30 тыс. га.

Перейти в раздел Новости Распечатать
Похожие новости
12 апреля 202414:53

Для восстановления лесов Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 млн саженцев

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Для восстановления лесного фонда Свердловской области весной 2024 года высадят более 16 млн саженцев. Общая площадь запланированного лесовосстановления составит более 30 тыс. га, сообщает департамент информполитики Среднего Урала. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов рассказал, что по распоряжению губернатора Евгения Куйвашева в первую очередь восстанавливаться будут территории, пострадавшие от лесных пожаров. «В питомниках региона выращен необходимый посадочный материал, в том числе 5,1 млн саженцев с закрытой корневой