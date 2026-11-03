Минтранс предложил запретить курьерам ездить по тротуарам

УрБК, Москва, 03.11.2026. Минтранс России предложил запретить курьерам передвигаться по тротуарам. Соответствующая поправка предусмотрена проектом изменений в Правила дорожного движения, с которым ознакомился «Коммерсантъ».

В марте 2026 года президент РФ Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД рассмотреть возможность введения такого запрета для курьеров, доставляющих заказы на электровелосипедах. Вопрос также обсуждался в декабре 2025 года на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Тогда глава государства говорил о жалобах граждан на передвижение курьеров по городским тротуарам.

В Минтрансе отметили, что курьеры используют не только электросамокаты, но и мощные мопеды. При столкновении с такими транспортными средствами пешеходы могут получить серьезные травмы.

По данным издания, работа над проектом поправок велась три года, документ неоднократно обсуждался на различных площадках. Минтранс планирует опубликовать его окончательную версию для общественного обсуждения в ближайшее время.