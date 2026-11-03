Председатель Арбитражного суда Свердловской области покинул свой пост

Артем Жога стал седьмым полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе

УрБК. Москва. 03.10.2024. Председатель Народного совета Донецкой Республики Артем Владимирович Жога назначен полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе. Соответствующий указ подписан Владимиром Путиным 2 октября 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт главы государства. Артему Жоге 49 лет. Он родился в Магаданской области, с 90-х годов жил в Донецкой области. С 2014 года состоял на различных должностях в подразделениях народного ополчения Донбаса. С 20 сентября 2022 года — председатель Народного совета Донецкой Народной Республики. Герой России. Артем