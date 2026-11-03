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Председатель Арбитражного суда Свердловской области покинул свой пост
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2026. Председатель Арбитражного суда Свердловской области Станислав Сидоркин покинул свой пост. Это следует из указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным.
Он назначен на шестилетний срок полномочным председателем Девятого арбитражного апелляционного суда, говорится в приказе.
С. Сидоркин возглавлял арбитражный суд Свердловской области с конца 2021 года. Общий срок его работы в арбитраже составляет порядка 25 лет.