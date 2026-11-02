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Вчера17:51

В Екатеринбурге экс-руководитель отдела капстроительства «Почта России» обвиняется во взяточничестве

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Прокуратура Кировского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя отдела капстроительства и эксплуатации департамента по имущественным вопросам управления федеральной почтовой связи Свердловской области — филиала акционерного общества «Почта России».

В пресс-службе облпрокуратуры сообщили, что мужчина обвиняется по ч. ч. 2, 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки должностным лицом лично и через посредника, в значительном и крупном размерах», ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

По версии следствия, обвиняемый в 2025 году подписал акты об оказании услуг по техобслуживанию климатического оборудования на объектах почтовой связи без фактического проведения проверки их соответствия документам, что позволило произвести оплату. Стоимость невыполненных, но принятых актом сдачи-приемки услуг составила 100 тыс. руб.

Кроме того, обвиняемый получил взятки в размере 685 тыс. руб. и 271 тыс. руб. Помимо денег обвиняемый получил незаконной вознаграждение мебелью стоимостью свыше 67,2 тыс. руб. от руководителей трех организаций за общее покровительство, заключение и подписание в приоритетном порядке договоров на выполнение работ, строительно-монтажных работ, аварийно-восстановительных работ на объектах АО «Почта России».

Помимо прочего, у одного из взяткодателей в филиале АО «Почта России» в подчинении у обвиняемого работала дочь. За 80 тыс. руб. взятки обвиняемый снизил ей рабочую нагрузку. Вину обвиняемый признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По существу уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Екатеринбурга.

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