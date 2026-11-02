Свердловские бренды начали экспортные поставки по итогам фестиваля креативных индустрий

УрБК, Екатеринбург, 02.11.2026. Свердловские бренды Bunter Atelier, After 23.05 и Big Brooch начали поставки продукции за рубеж по контрактам, заключенным на Международном фестивале креативных индустрий (МФКИ) в Екатеринбурге. Об этом сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев.

Фестиваль проходил с 25 по 30 августа. По итогам организованной в его рамках биржи контактов участники заключили 191 соглашение между байерами российских и зарубежных торговых площадок и брендами из Свердловской области и еще семи регионов России.

«Поставки в российские магазины по заключенным контрактам некоторые бренды начали почти сразу. Начало поставок за рубеж потребовало больше времени, и вот мы видим первые результаты. Отгрузки в октябре прошли у нескольких наших участников. И тут хочется добавить, насколько важен экспорт в текущих условиях: это реальная возможность расширения рынков сбыта, возможность «пробить» потолок потребительской емкости на домашнем рынке. О том, как выстроить свою стратегию международного продвижения, поговорим на ежегодном форуме «Экспортный марафон» 8 декабря», — сообщил В. Пиличев.

В частности, бренд Bunter Atelier начал поставки в Киргизию. Его продукция появилась в трех магазинах казахстанской сети ESTÉ MULTIBRAND SPACE в Астане, Алматы и Караганде.

«На данный момент тестируем, наблюдаем. Уже сейчас видно, что в разных городах разный спрос и потребности, например, в Астане пока наибольшим спросом среди нашей ассортиментной матрицы пользуется трикотаж. Будем это учитывать для дальнейшего плодотворного сотрудничества. На МФКИ у нас было 10 переговоров с российскими и зарубежными байерами. Сделали вывод, что это отличная площадка для расширения профессиональных контактов, поиска новых партнеров и знакомства с производственными площадками», — рассказала основатель бренда Алена Титова.

Поставки в Кыргызстан также организовал бренд-ателье After 23.05. Его основатель Маруся Ваулина планирует развивать в Бишкеке модель, совмещающую продажу готовых изделий с услугами ателье.

«Нам очень понравилось взаимодействие с коллегами из Бишкека еще на этапе переговоров. И хоть с логистикой возникли сложности — товар не сразу дошел адресату — сейчас все урегулировано, наша коллекция на месте, и на нее уже делают модные обзоры. Надеюсь искренне, что мы продолжим нашу профессиональную дружбу. На момент переговоров мы запланировали визит нашего бренда и ателье к ним. Так как у магазина в Бишкеке есть собственное ателье, мы можем предложить местным покупателям услугу подгонки наших изделий», — отметила М. Ваулина.

Кроме того, после фестиваля стилист и хедлайнер МФКИ Александр Рогов заинтересовался пальто After 23.05 в фирменную клетку. Ателье уже выполняет заказ на это изделие.

Бренд Big Brooch экспортирует продукцию в страны СНГ с 2024 года при содействии Центра поддержки экспорта СОФПП.

Новые возможности международного продвижения свердловские предприниматели смогут обсудить на форуме «Экспортный марафон», который пройдет 8 декабря в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге. В программе — обсуждение международной торговли и инструментов выхода на зарубежные рынки, а также отдельная секция для компаний, которые только начинают экспортную деятельность.

Среди участников форума заявлены представители Минпромторга РФ, Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при Президентской академии и крупных компаний-экспортеров. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация.